Mirtha Legrand furiosa con el programa de Andy Kusnetzoff: “Es una copia”

La diva se refirió con dureza al nuevo envío de Telefe. "Yo no copio, no me copien. Lo tengo registrado", aseguró.

Por: Exitoina show@elsol.com.ar @elsolonline Mirtha Legrand sigue sumando enojos. La diva, que quedó dolida por no ser incluida en el aviso institucional por el día del amigo que realizaron Susana Giménez y Marcelo Tinelli, ahora expresó su malestar por el nuevo programa de Andy Kusnetzoff en Telefe, Podemos Hablar, al que calificó como “una copia“. “Yo no copio, no me copien. Voy a hablar con Martín Kweller y le voy a decir que no copie, lo tengo registrado, así que es una copia“, expresó en el programa Implacables, al referirse a las similitudes del ciclo de Andy con el suyo. “Está mal eso, además Andy tiene talento para hacer otras cosa. ¿Por qué me va a copiar si yo no copio a nadie? Están en una mesa, comen. Ahora comen en todos lados”, completó.