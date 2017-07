Fotos: escrachan a un candidato participando en riña de gallos

Un concejal de Rivadavia y precandidato a diputado nacional por el justicialismo fue escrachado en unas imágenes donde se lo observa participando en riñas de gallos, que en la provincia de Mendoza están prohibidas.

Se trata de Fabián Montes, quien ahora aspira a ser legislador provincial dentro de la lista de Construyendo Mendoza, que lleva a Jorge Tanús como precandidato al Congreso.

Sin embargo el concejal desmintió su participación en peleas clandestinas y aseguró que las imágenes son de años atrás en Santiago del Estero donde si están permitidas, ya que se consideran una práctica deportiva.

En una de las fotos, Montes aparece con un joven sosteniendo varios gallos. El edil afirmó que esa foto es fue tomada en una casa de familia en Brasil y que no se trataba de una pelea de esos animales.

“En Mendoza es imposible, no he ido nunca a una pelea de gallos, no se dónde hay. A Santiago del Estado fui hace como ocho años a acompañar a mi papá, allá es legal”, indicó. El precandidato se mostró molesto porque aseguró que hay gente que trata de perjudicarlo en medio de la campaña.

Además dejó en claro que su hijo, Franco Montes, es criador de aves de raza y que está inscripto en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).