La carrera entre Phelps y un tiburón blanco ya tiene ganador

El nadador estadounidense Michael Phelps, campeón olímpico en 23 ocasiones y con 39 récords mundiales batidos a sus espaldas, se ha enfrentado este domingo con un tiburón blanco en un insólito duelo de natación de 100 metros.

Esta prueba de 'hombre contra la bestia', organizada por la cadena Discovery Channel en el marco de la Semana del Tiburón no terminó, sin embargo, con el triunfo de la leyenda olímpica de 32 años de edad: Phelps perdió la carrera, tardando dos segundos más que su rival Jaws ('mandíbulas', en inglés), informa 'The New York Post'.

El tiburón completó el recorrido en 36,1 segundos, mientras que el deportista necesitó 38,1.

Cabe señalar que los rivales no nadaron 'codo a codo' y realizaron la prueba por turnos, si bien el deportista tuvo que sumergirse en frías aguas de menos de 11 ºC infestadas de escualos en la costa de Sudáfrica.

Un equipo de buceadores estuvo presente en la zona durante la participación de Phelps para garantizar la seguridad del nadador. Con posterioridad, Discovery sobrepuso en la sala de montaje los videos de las dos carreras para crear la sensación de un verdadero duelo a muerte.

Phelps comentó en su cuenta oficial de Twitter tras su derrota: "¿Una revancha?", a lo que el campeón añadió una condición: "La próxima vez, aguas más cálidas".