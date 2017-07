Suiza: varios heridos por un hombre con una motosierra

Cinco personas han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, por un desconocido en la localidad suiza de Schaffhouse (cerca de la frontera con Alemania), según la agencia helvética ATS.

Todos los heridos han sido trasladados al hospital, confirmó la policía.

Las fuerzas del orden, que han desplegado amplios efectivos, han acordonado gran parte de la ciudad vieja de la ciudad en busca del sospechoso y han pedido a los ciudadanos que no se acerquen a la zona.

Varias ambulancias se han desplazado al lugar e incluso un helicóptero medicalizado.

La policía no ha especificado que tipo de arma ha usado el agresor, pero el periódico Blick afirma, citando a un vecino, que utilizó una motosierra.

