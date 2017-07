El calvario que vivía la mendocina asesinada en Neuquén

La sanrafaelina Fernanda Pereyra, asesinada y calcinada en Neuquén, tuvo que enfrentar un calvario en los últimos tres años. La joven cursaba su sexto mes de embarazo cuando fue asesinada.

En marzo de 2014 fue víctima de un brutal ataque por parte del padre de su bebé, que en ese momento tenía tres meses. El boxeador Ademar Marangel, ciego por los celos, atacó a la joven en el interior del auto de un amigo que la había llevado a la farmacia a comprar pañales.

En ese momento el boxeador la desfiguró a golpes. “Él no veía ni siquiera al bebé”, declaró más adelante la joven. Minutos después del hecho apareció la policía y detuvo a Marangel, pero antes de ser trasladado a una dependencia le advirtió a la mamá de su hijo: “vos me denunciás y yo te mato”. El hombre estuvo preso solamente 5 días.

Cuando el caso llegó a juicio la joven aseguró que él siempre me dijo que no me iba dejar estar con nadie, que donde me viera me iba a hacer resonar”.

“Me costó, y todavía me cuesta muchísimo. Yo estuve dos meses, casi tres, con la policía afuera de mi casa, que me cuidaba. Y la nena cuando empezó primer grado yo no supe lo que era llevarla a la escuela su primer día. Pasaron dos meses cuando decidí agarrar y decir: ´la voy a llevar, me voy caminando y que pase lo que tenga que pasar´”, recordó en la misma entrevista.

Fernanda contó que se separó de Marangel cuando cursaba su séptimo mes de embarazo. Ya tenía otra nena, pero con otra persona. “A los ocho meses tengo la fiestita del jardín de mi nena. Él se enojó porque fue el papá de mi nena a verla. A la salida del polideportivo yo andaba con una de mis hermanas. Nos cruzamos enfrente a un negocio. Él entró ahí y me golpeó en la cabeza y me dio una piña en la panza. Fui y lo denuncié”, rememoró en la misma charla con el matutino de Neuquén.

“A mi hija la voy a poder aconsejar para que no se equivoque. Y al bebé (hoy 3 años), que no sea igual a su papá, que sea buena persona”, expresó Fernanda cuando le preguntaron qué esperaba para el futuro de sus hijos.

El 13 de mayo de 2015, el tribunal compuesto por Ana Malvido, Daniel Varessio y Cristian Piana halló culpable a Marangel de “lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y violencia de género y desobediencia judicial”, pero en ese momento no impuso una pena. Para conocer la sanción pasaron otros cuatro meses: un año de prisión en suspenso.

