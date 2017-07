Quiso ahorcar a una chica porque lo rechazó en un bar

Una joven de 25 años fue atacada esta madrugada por un desconocido que intentó ahorcarla en el interior de una cervecería de la ciudad de Mar del Plata, luego de que ella lo rechazara, y tras la detención del agresor contó lo ocurrido en Facebook, en una publicación que se viralizó rápidamente.

Magdalena Bonavett, estudiante de filosofía, explicó que fue agredida cerca de la 1 del domingo por un joven de 27 años que estaba sentado en una mesa cercana a la que ella ocupaba junto a una amiga en el bar Blühen, ubicado en Alvarado y Mitre, a diez cuadras del centro marplatense.

"Después de molestarnos y cargosearnos toda la noche, uno de los tres flacos de la mesa de al lado se brotó porque le dije que no, que no quería fumar ni ir a ningún lado con él, y cuando vi de pronto que quería pegarle a mi amiga traté de calmarlo y él me agarró del cuello y me tiró al suelo desde la banqueta en la que estaba sentada", contó.

Y agregó: "Pensé que me mataba. Mientras me ahorcaba en el suelo sentí que el cuerpo dejaba de funcionarme. No podía mover los brazos para empujarlo, hasta que un chico de otra mesa me lo sacó de encima", describió.

Tras la agresión, otro cliente llamó al 911 para denunciar el hecho y personal de la Comisaría 2° llegó minutos después a la cervecería y detuvo al atacante.

La joven recibió atención médica en una dependencia policial y luego de radicar la denuncia fue a una clínica privada por los fuertes dolores que sentía en el cuello y la espalda.

"En la comisaría estuve 40 minutos para que me dieran el nombre del agresor, porque quería contar lo que me había pasado antes de que él borrara sus cuentas de las redes sociales como suele pasar en estos casos", explicó Bonavetti.

Aunque "sentí mucho miedo a la hora de escribir lo que me había pasado consideré que era correcto difundir esta situación a la que está expuesta cualquier mujer. Pero nunca imaginé que el tema iba a tener tanta repercusión", dijo.

"Nunca dimensionás la gravedad de lo que está pasando hasta que te pasa a vos", escribió en su muro de Facebook y acompañó la publicación con fotos del agresor.

En pocas horas, el mensaje de Bonavetti fue compartido por más de 23.000 usuarios.

"No puedo parar de llorar. Por favor, compartan. Mírenle la cara. Yo voy hacer lo que esté a mi alcance para que ninguna persona pase por lo que yo pasé. Ya no tengo miedo. Tengo bronca", finalizó su posteo la joven.

El agresor, en tanto, fue trasladado hoy a los Tribunales locales imputado por "lesiones leves" y declaró ante el fiscal de Flagrancia interviniente, Facundo de la Canale, informaron fuentes judiciales.

El hombre fue liberado horas después porque no tenía antecedentes y por el tipo de imputación, aunque la causa seguirá su trámite en los próximos días.

Los dueños del local emitieron un comunicado para repudiar el ataque y solidarizarse con la víctima, y ofrecieron las cámaras de seguridad a la justicia.