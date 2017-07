Todo listo para el Clásico Santo Patrono Santiago

La Catedral ya está vestida de gala. El Gigante de Montes de Oca espera por una multitud. El Hipódromo provincial será el escenario donde este martes se realizará uno de los eventos deportivos más importantes de Mendoza: el Clásico Santo Patrono Santiago, Copa Canal 9 Televida.

Serán 10 las carreras que tendrán lugar desde las 10 de la mañana, con la más importante, el Santo Patrono, que comenzará a las 17.

En esa competencia, 14 zainos buscarán la Copa Canal 9 Televida y los 230 mil pesos de premio que ofrece la organización: Pixar, Pedrint, Go Alone, Dandy Van, Equalman, Spiritus, Lunavion, Igual a mí, Bright Crest, Integral Fizz, Juan Criollito, Read the Sky, The Feline y AP Legion.

“Estamos con las mismas expectativas y con las mismas ansias de cada año, de cada Santo Patrono. Y con el objetivo de ir superándonos, en atención a la gente, en las carreras, en todo lo que tiene que ver con la hípica, en mejorar la pista, que nos quede todo acorde a las circunstancias”, reconoció en una charla con El Sol el gerente del Hipódromo provincial, José Luis Sgroy.

Mientras que el secretario de carreras, Tito Guayama, agregó: “Las competencias son 10 y empiezan a las 10 de la mañana. Habrá clásicos de 1100, 1600, entre otros, y el de 2200 metros, que es el clásico Santo Patrono y cuadreras, que son carreras muy importantes. Para el Clásico, son 14 inscriptos que ratificaron, de 18 que había en un principio. Va a ser muy interesante”.

Sgroy dejó en claro que, a pesar de las inclemencias climáticas, todo está listo y que no habrá excusas para que sea una gran competencia. “Está todo en muy buenas condiciones, la pista estuvo un poquito dura, pero bien, sobre todo porque nos está acompañando el tiempo en estos últimos días”.

Y añadió: “Tuvimos que hacerle unos arreglos por la lluvia y la nevada de los otros días, que le afectó. Pero nosotros y la gente que está trabajando con los caballos también está muy conforme”.

Los mendocinos que asistan a La Catedral podrán ingresar sin pagar entrada pero los organizadores buscan que la gente colabore con un alimento no perecedero. “En esta edición queremos darle una impronta solidaria. La idea es recibir alimentos no perecederos para unos comedores, va a haber artesanos, vamos a tener sorteos y estarán unos grupos de ballet folklórico. La entrada va a ser libre y gratuita pero vamos a cobrar el estacionamiento. Va a venir gente de la municipalidad de Godoy Cruz con el auto eléctrico, con la bicicleta. Un montón de actividades para que sea más atractivo para la gente año a año”, expresó Sgroy.

Y, con respecto a la cantidad de gente que esperan, el gerente manifestó: “Ojalá superemos la cantidad de personas que vino el año pasado, que fueron cerca de 40 mil personas. Lugar tenemos, la casa es grande y esperamos a todos por acá”.

Para Tito Guayama, Pixar es el gran candidato aunque cree que puede darse una carrera pareja, teniendo en cuenta que el “Caballo del Pueblo” tiene rivales de peligro. “Pixar va a correr nuevamente buscando su tercer Patrono Santiago, pero en otras condiciones porque tuvo algunos inconvenientes, pero se ha recuperado. De todas maneras, hay rivales de importancia. A Pixar lo corre Juan Carlos Noriega, que es un jockey de Buenos Aires, de primera categoría y por supuesto un atractivo más que va a tener la competencia. Yo creo que va a ser una carrera abierta y competitiva, porque hay caballos bastante importantes”.

Pixar fue el ganador del Santo Patrono en la edición 2014 y en la 2015. Mientras que en 2016, Ariel Dubai fue el zaino que se consagró con la monta de Sergio Fernández.

En esta ocasión, el caballo no figura en la grilla pero si su jockey en aquella oportunidad. Fernández, reconoció en la previa: “Presión no tenemos a esta altura. Siempre tratamos de hacer todo lo mejor que se pueda. En este tipo de carrera hay que hacer todo de la mejor manera. Hay caballos de muy buen nivel, está Pedrint, está Pixar que son grandes caballos”.