Jugadores de Villarreal, entusiasmados por jugar en la Bombonera

Futbolistas de Villarreal de España mostraron hoy su entusiasmo frente a la ocasión de jugar en La Bombonera un amistoso con Boca Juniors, campeón del fútbol argentino, el próximo miércoles 2 de agosto.

El delantero Roberto Soldado definió a la cancha de Boca como "un campo histórico" y no dudo en que se tratará de "una experiencia muy bonita y única para todos" los jugadores del club valenciano.

"No he jugado nunca allí y no he estado nunca, así que estoy contento por ir a un campo histórico a jugar contra un club como Boca, que es de los mejores equipos sudamericanos", elogió el ex futbolista de Real Madrid en declaraciones reproducidas por la agencia española Efe.

En sintonía, el mediocampista Rodrigo Hernández comentó: "No sabía que íbamos a ir y cuando lo vi anunciado me llevé una alegría porque siempre es bonito jugar en estadios tan históricos. Cuando juguemos ya diré las sensaciones pero seguro que serán buenas".

Boca y Villarreal, que realizan sus respectivas pretemporadas, jugarán un amistoso como parte de la celebración del club argentino por la reciente obtención de la estrella número 66 de su historia, alcanzada mediante la conquista del Campeonato de Primera División 2016/17.

El Villarreal, según informó hace días su vicepresidente del club, José Manuel Llaneza, será recibido por el presidente Mauricio Macri, a quien sus dirigentes conocen por su paso en el fútbol como máxima autoridad "xeneize".