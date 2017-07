Flor Peña recordó su video hot: “Me daba vergüenza salir a la calle”

Pasaron cinco años, pero el video hot de Florencia Peña sigue dando qué hablar. Entrevistada por Catalina Dlugi en Agarrate Catalina, la actriz expresó sobre la viralización del tema: “Para mi fue muy duro, realmente muy duro, porque me daba hasta vergüenza salir a la calle”.

En entrevista con La Once Diez/Radio de la Ciudad, Peña confesó: “Me admiro mucho por la forma en que solucioné y pasé eso, traté de pensar por qué la vida me puso esa prueba, porque yo creo en que hay un plan mayor, y creo que esa experiencia me ayudó mucho a poder entender y aceptar un poco quien soy yo”.

“Porque yo soy una mujer muy sexual, que me expreso mucho sexualmente y está bien”, argumentó. Al tiempo que insistió que “me sirvió desde ese lugar creo, además no era algo ni siquiera escandaloso, porque estaba con mi marido”.

Recordemos que Florencia ha llegado a estar entre las “actrices porno” más buscadas de la Argentina. El reconocido sitio Pornhub, dedicado a albergar videos porno, reveló una estadística de las “pornstars” más buscadas por los visitantes en 2016 y el nombre de la actriz figura en el top 10.

Por otra parte la actriz, que transita su séptimo mes de embarazo a los 42 años, se expresó sobre la decisión de Luli Salazar, quien optó por un vientre subrogado luego de que se le diagnosticara trombofilia, y, a propósito de la polémica que despertó su intervención aclaró que “a Luli la conozco desde muy chica, porque estuvo en Poné a Francella, creo que el malentendido se dio con el médico, que explicaba la decisión de subrogación por la trombofilia, cuando la trombofilia no es un impedimento para pasar un embarazo”.

“Ella tomó una decisión sobre como ser madre y está perfecto, uno de mis mejores amigos va a ser padre de esa manera”, manifestó en apoyo a Luli. E indicó que “igual con Luli ya aclaramos todo, a través de Seba Soldano que nos conectó, es el que le hizo la nota para Gente”.

Asimismo, sobre su propio embarazo destacó que “creo que el tercero es el vencido. Porque con mi primer embarazo fue de sorpresa, yo estaba trabajando muchísimo y no era el mejor momento para estar embarazada, pero fue la mejor decisión que pude tomar porque es el amor de mi vida”, fundamentó. Al tiempo que recordó que “el segundo lo pasé en el medio de una separación, mi hijo no nos pudo ver juntos a su papá y a mí”.

Por último, resaltó que “este embarazo me toca en un momento en que estoy más cerca de saber quién soy, más conforme conmigo misma y más asentada en la vida”.