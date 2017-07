Importancia de las bebidas isotónicas

Las bebidas denominadas isotónicas están diseñadas principalmente para combatir la fatiga que aparece cuando se practican deportes de cierta duración. Llevan distintas substancias que pueden ayudar a disminuir o retrasar la fatiga. Estas substancias básicamente se reducen a dos: hidratos de carbono (azúcares) y sales minerales. Tomar azúcares mientras vamos en bici es la forma más fácil y eficaz de retrasar la fatiga, ya que es precisamente el combustible que demandan los músculos para contraerse cuando vamos pedaleando. Y es que conviene recordar que la principal fatiga se debe a que se va acabando el “combustible muscular” a medida que van pasando los kilómetros. Por eso, ingerir estas bebidas ayuda a que el músculo se canse menos.

Cuando la salida es larga y sobre todo cuando se eleva la cantidad de sudor, además de agua, con el sudor también vamos perdiendo ciertas sales minerales, principalmente sodio. Este déficit de sales minerales también podría hacer aumentar el nivel de fatiga, y por eso se incluyen estas sales en las bebidas deportivas. Algunos fabricantes además añaden vitaminas y/o proteínas. No está demostrado que en el transcurso de una salida exigente en bici haya que suplementarse con ningún tipo de vitamina, por lo que no es importante que la bebida que elijamos lleve estos compuestos. En cuanto a las proteínas, existe cierta controversia al respecto. Parece que no suponen ninguna ventaja durante la propia ruta, pero sí que pueden tener un efecto beneficioso en la recuperación post-esfuerzo, especialmente si al día siguiente se quiere estar recuperado al 100%.

Para los entrenamientos de menos de 90 minutos quizá no sea necesario llevar ninguna bebida específica. Si a partir de esa duración notas demasiada fatiga al terminar podría ser de gran ayuda ingerir alguna bebida de estas, aunque depende mucho de la intensidad del pedaleo durante la ruta (o el desnivel acumulado), teniendo en cuenta que a mayor intensidad mayor gasto, y por lo tanto, más indicadas estarán estas bebidas. Este tipo de bebidas también se recomiendan para recuperar nada más terminar las salidas, puesto que ayudan a reponer las substancias anteriormente indicadas.