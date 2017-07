Preocupa en el oficialismo la paridad con CFK

La preocupación en el oficialismo se nota cada vez más. La paridad que reflejan las encuestas entre los candidatos de Cambiemos y la ex presidenta, Cristina Kirchner, es motivo de conversación en la mesa chica de campaña.

Es por eso que se tomaron dos decisiones: no hablar de economía, terreno donde no hay muchos logros para mostrar y no responderle de manera directa al kirchnerismo para reforzar el vínculo con la gente.

"El cambio no es la economía, el cambio ya empezó, con un gobierno que dialoga y que hace lo que hay que hacer", dijo el jefe de gabinete, Marcos Peña el miércoles por la noche.

Según testigos, Jaime Durán Barba, complementó la arenga con un llamado a no entrar en el "golpe por golpe" con Cristina ni con ningún otro postulante. "Ustedes tienen que ser lo más cercanos posible y no entrar en las discusiones de la política. No suma, a la gente no le interesa", dijo el consultor estrella en ese cónclave.

Algunos creen en una "derrota pasajera" con Cristina el mes próximo, otros en una victoria ajustada. Nadie en un triunfo holgado.

En el Gobierno creen que Cristina Kirchner tiene un voto duro que quedará claro en su totalidad en las PASO. "Si queda primera sumará algún punto, pero no mucho más. En cambio, nosotros vamos a crecer seguro, la gente se va a poner como loca si ve que puede ganar en octubre, y Massa va a desaparecer".