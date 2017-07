Pamela David reveló que fue acosada por un representante

En diálogo con Catalina Dlugi, Pamela David recordó sus comienzos, cuando llegó de Santiago del Estero, para hacer una carrera de modelo en Buenos Aires, y reveló un mal recuerdo con un representante de actores que la acosó.

En entrevista con La Once Diez/Radio de la Ciudad rememoró: “Me acuerdo de un mal momento que pasé con un representante de actores, que encima es conocido y que no sé si sigue trabajando, pero igual no lo voy a nombrar”.

Y siguió: “Yo ya había empezado mi carrera como modelo y me iba de verdad muy bien en Paraguay. Así que tuve que buscar un representante que me ayudara, le iba a dar yo trabajo a un representante y me recomendaron a este tipo. Me acuerdo que, como representaba a unos actores en calle Corrientes, nos encontramos en un bar por ahí”.

Y detalló su experiencia: “Nos reunimos y le empiezo a hablar de mi situación, pero me agarra la mano muy suavemente y me pregunta ‘¿soy lindo?’ ‘¿te parezco lindo?’ Yo le dije que no”.

“Me parece que se aprovechaba de esa situación, de la chica que viene del interior, que esta viviendo en una pensión, como puede, etc, que piensa que se le cierran las puertas si no accede a eso”, reflexionó.

En este sentido, resaltó que “por suerte en ese momento yo ya tenía una personalidad más dura, pero si me agarraba antes, cuando era más pichona, me hubiese vuelto a Santiago del Estero”.

Por último se refirió a la entrevista que le realizó a Natacha Jaitt, y le contestó a Ángel De Brito que la tildó de “la peor entrevista del mundo”:

“No es la primera vez que Ángel dice algo así sin ninguna razón, tendría que preguntarle por qué dijo eso, no lo entiendo de verdad. Pero tiré la cadena porque yo tuve por primera vez a la chica que todos querían tener, me parecía de pésimo gusto preguntarle sobre las preferencias sexuales”, cerró.