Liceo superó a Los Tordos en su cancha. Todos los resultados de la fecha

Por la décima fecha del Top 8 Cuyano se enfrentaron Los Tordos y Liceo en un atractivo encuentro que quedó en manos de Los Clavos por 46 a 37.

El partido arrancó con mucho ritmo y a dos minutos de iniciado el match, Liceo marcó el primer try de la tarde, el autor fue Jorge Fernández luego de un continuado con los delanteros. Un par de minutos más tarde dos penales de Galdeano para Los Tordos dejaron las cosas 7 a 6 a casi diez minutos de juego.

Con algunas distracciones y errores en la marca, ambos equipos se metieron en campo contrario cada vez que atacaron y debido a esto se marcaron varios tries. De este modo comenzó el intercambio de conquistas, golpe por golpe, try de uno, respuesta del otro con la misma moneda, así fue que en poco más de cinco minutos hubo cuatro tries, dos por bando para dejar las cosas 22 a 18 para la visita.



En el final de la primera etapa la cancha se inclinó para el lado del Tricolor, quien mostró su mejor repertorio y se lució con elaborados movimientos y un nuevo try, estirando así la diferencia para irse al descanso arriba por 29 a 18.

La segunda parte continuó movidita, a los 10 minutos otro gran movimiento de los backs de Liceo culminó en el try de Alan Poquet convertido por Videla, alcanzando la máxima distancia en puntos (36-18) y parecía difícil de achicar para Los Tordos.

Pero el Azulgrana se ordenó, aprovechó los errores de marca que también mostró su rival y logró descontar puntos con las conquistas de Fernando Gutiérrez y Angelo Lizzola.



Los clavos volvían a marcar con Juan Pablo Micheli (jugó de octavo todo el partido) pero los Pájaros otra vez descontaban con el try de Lautaro Villegas, 43 a 37 y más de 20 minutos por jugar.

En esta parte del partido no pasó mucho, decayó el ritmo y no hubo chances de sumar, hubieron errores varios e intercambio de posesión de manera sistemática, sólo un penal de Videla a dos minutos del final, dejó el marcador 46 a 37.

En otros resultados de la fecha:

Peumayén superó a Marista 25 a 12, Banco a CPBM 22 a 9 y Teqüe a Mendoza 31 a 30.