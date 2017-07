Prensa e hinchas en China apuestan por la pronta salida de Tevez

Hinchas y periodistas en China analizaron la situación y los rumores que enfrenta Carlos Tevez sobre su salida del equipo Shanghai Shenhua, en el que juega desde enero, y coinciden en que gana mucho dinero por lo que juega, que no está cómodo con el fútbol chino ni con sus compañeros y que, quizá, “lo mejor” es que emprenda la retirada al final de la temporada, en noviembre.

Si bien Tevez salió a decir en una entrevista radial que en la cosmopolita Shanghai está “fenómeno”, la polémica se calentó en las últimas horas para hablar del difícil ajuste del "Apache" a su cultura, debatir su sueldo millonario y analizar las diferencias que se viven en la cancha. En resumen, la mayoría apuesta a su salida. El club, en tanto, se resguardó en el total hermetismo ante las consultas de Télam.

“Estoy bastante seguro de que se va a ir al final de la temporada china. Apostaría plata en ello. Porque además a los equipos chinos les gusta cambiar a sus jugadores extranjeros lo más seguido posible. Y el atractivo para algunos jugadores grandes es sobre todo ese: poder ganar dinero con el pago de un pase”, dijo en diálogo con Télam el británico Cameron Wilson, editor de Wild East Football, un sitio web “apolítico y 100% pro fútbol chino” con sede en Shanghai.

Wilson fundó este portal en 2010, el primero y único en inglés, está casado con una china, vive hace 12 años en el país y es un gran conocedor del deporte y de las instituciones en el gigante asiático, pero también de la cultura y sus medios de comunicación.

“La prensa china cree que Carlos es muy tímido y creo que hasta ahora no se ha ajustado demasiado bien. Lo cual no es sorprendente, ha estado acá poco tiempo, no lleva ni seis meses, es normal. El problema es que le pagan tanto y hasta ahora sus actuaciones no han sido buenas”, dijo.

El tema del dinero que gana, 40 millones de euros por temporada, es uno de los puntos que más molesta entre los hinchas chinos. Tevez es el jugador mejor pago del momento.

Para Joaquin Wo, jugador amateur en Beijing, “Tevez no tiene buena fama acá, juega bien, pero por lo que cobra tendría que jugar mejor, eso en China no se perdona, esperan más, sobre todo en su caso. Gana el mejor salario, pero hasta la fecha no jugó de acuerdo a lo pagado”.

Otro de los disparadores del malestar fue una foto de Tevez en el Disney de Shanghai en plena temporada, el mismo día que su equipo jugaba.

“Entiendo que Carlos estaba lesionado, no podía jugar y no tiene por qué hacer larguísimos viajes con su equipo, que en ese momento estaba en Changchun, que queda a casi tres horas de vuelo de Shanghai.

Puedo entender que usara ese tiempo para estar con su familia. Lo que pasa es que cuando se le paga tanto dinero, los hinchas esperan que viaje con el equipo y que aliente al equipo, incluso si está lesionado y no puede jugar”, analizó Wilson.

Y agregó: “En términos de relaciones públicas, lo de Tevez sí fue un desastre. Aun así, muchos hinchas no se molestaron, decían bueno, no es tan grave, estaba con su familia. Otros si, estaban muy enojados”.

Es cierto, la hinchada de Shenhua es una de las más exigentes. “Son muy especiales. Es uno de los pocos equipos chinos que no han cambiado ni su nombre ni sus colores. Y la historia de este equipo es fuerte: los hinchas son muy fieles, hay una cultura de pertenencia y por eso esperan más compromiso de Carlos y no están demasiado contentos con él”, puntualizó el editor británico.

Más lapidario fue Shuai Yuan Wen, un treintañero hincha del Shenhua que juega todos los martes en las canchas del parque Si De en las afueras de Beijing.

“No encaja en el ambiente del fútbol chino, ni en la cultura del fútbol chino. Acá se juega más lento y él es famoso por ser talentoso y rápido, perdió la paciencia. Es mejor si se va”, dijo a Télam.

Para Wilson, el estilo de juego chino “es parecido en cierto sentido al de Estados Unidos”. No es rápido como el europeo, ni bonito como el latinoamericano. En China, el factor climático es decisivo: “las temperaturas son muy altas y el calor afecta el estilo de juego. Y aunque es algo a lo que Carlos debería poder adaptarse, no hay que olvidar que jugó en los mejores equipos de Europa, como Manchester City, Manchester United y Juventus”.

En China, remarcó Wilson, “los clubes no vigilan tanto a sus jugadores y muchos jugadores de elite vienen acá y se relajan, beben, fuman, no les importa. Les lleva tiempo adaptarse a esta otra forma de ser profesionales. Intuyo que Carlos le debe afectar que acá no se entrene tan profesionalmente”.

El venezolano Armando Hernández vive hace cuatro años en China y fundó, junto al ecuatoriano Jamil Quintuña, la South American Football Academy, con cuatro sedes en las que enseñan fÚtbol estilo “latinoamericano, más rápido y asociado”. Para él, una posible ida de Tevez sería por motivos “culturales”, porque “no está a gusto ni dentro, ni fuera de la cancha”.

“Los chinos juegan con mucha agresividad, corren pero no cuando hace falta, pegan fuerte pero de forma inapropiada, les falta experiencia en cómo manejar las situaciones y hay inmadurez a nivel organización, entendimiento y práctica del deporte. Esto afecta a los futbolistas de elite que lo viven de otra forma.

Tevez ya está consagrado, otro más joven se lo banca. Para él, este es un trabajo innecesario y no creo que sea un tema de dinero”, dijo Hernández a Télam.

En la prensa china dicen que el presidente del club y el CEO se reunieron con Tevez y, según contó Wilson, de acuerdo a “fuentes anónimas” le dijeron “pagamos mucho dinero y necesitamos que hagas un esfuerzo”.

“Incluso –agregó el periodista- circuló un video de Carlos en un partido en el que no se movía, estaba demasiado tranquilo. Y lo contactaron para ver cuál era el problema. Aparentemente, el problema es que no está teniendo una muy buena conexión con sus compañeros. Básicamente, el mejor jugador chino de Shenhua, Cao Yunding, el número 28, no ha podido acercarse a Carlos”.

Si bien en los últimos meses sus actuaciones “han ido mejorando mucho”, el Shenhua “no anda bien este año”, dijo el periodista.

Finalmente, todo “no puede ser todo culpa suya, aunque obviamente hay mucha gente que no está contenta. Igual recién estamos a mitad de temporada, puede cambiar”, concluyó.