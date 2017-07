Cobos y el mal presagio para Cristina

El ex vicepresidente habló sobre el futuro político de la ex mandataria.

El ex vicepresidente de la Nación y senador de la UCR por Mendoza, Julio Cobos, vaticinó este sábado que el precandidato a senador por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, "se impondrá" ante Cristina Kirchner en las elecciones legislativas de octubre, planteó no obstante que si la ex mandataria gana en provincia "se nacionalizará la derrota", pero aclaró que CFK "no tendrá un futuro a nivel nacional en 2019, gane o pierda en las legislativas".

"Cristina Kirchner está estancada, más allá del núcleo duro que la apoya. Por eso creo que Bullrich y Cambiemos se va a imponer en la provincia de Buenos Aires", auguró el ex vicepresidente del Frente para la Victoria, aliado al PRO.

Consultado por FM Delta, Cobos interpretó que "se pueden ganar en los 23 distritos, pero si no se gana Buenos Aires, queda un gusto amargo por más que los números totales den un triunfo".

"Nada es traumático, pero un resultado así demorará los procesos de cambio que se están realizando", aseguró el senador mendocino quien agregó que la ex presidenta "no tendrá un futuro a nivel nacional en 2019, gane o pierda en las legislativas".

"Tiene ahora un poco de oxígeno y por eso retarda el surgimiento de nuevas figuras dentro del peronismo", señaló Cobos, quien fue compañero de la fórmula presidencial que llevó a Fernández de Kirchner a la presidencia de la Nación entre 2007 y 2011.

Cobos también se interesó en la situación judicial de la ex mandataria, a la que calificó de "complicada" y lamentó que la justicia "se acomode a los procesos electorales", al aclarar que "algunos jueces no aceleran con las pruebas las investigaciones como se debería".