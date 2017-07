Las zonas afectadas por la reparación del acueducto

Este viernes detectaron la rotura en el caño y en la mañana del sábado comenzaron los trabajos en esa zona. El caño que se rompió tiene 1,10 metros de diámetro y por el circula el agua que sale de la planta potabilizadora Luján 1.

Por este motivo habrá zonas afectadas:

Falta de Agua:

Luján: de Besares a Ugarte y de Ruta Panamericana a Canal Cacique Guaymallén

Godoy Cruz: Bº La Estanzuela, Bº Trapiche I, II y III, Bº Palmares I, II y III, Bº Mosconi y De Soler (Tiburcio Benegas) a Zanjón Frias y De Juan D. Perón a Paso de Los Andes. De Cervantes a 9 de Julio y de Carrodilla a Progreso

Guaymallén: de Costanera a Urquiza y de Progreso (Rodríguez Peña) a Bandera de Los Andes

Capital: zona La Favorita, Bº Sanidad, Bº Marista, Loteo Formagia, Bº Terrazas de Uno y De Boulogne Sur Mer a Belgrano y de Zanjón Frias a Zanjón de los Ciruelos

Las Heras: de Boulogne Sur Mer a Acceso Norte y de Zanjón de los Ciruelos a Santa Rita, Bº Yapeyú, Bº Matheu y de Las Cuevas a Boulogne Sur Mer y de Rio Diamante a Las Bóvedas, Bº Infanta, Bº 9 de Julio, Bº 8 de Abril, Bº 12 de Mayo, Bº Nueva Generación y Bº Spunc

Baja Presión:

Capital: de Belgrano a Costanera y de Morón a Zanjón de Los Ciruelos

Guaymallén: de Bandera de Los Andes a Capilla de Nieve y de Costanera a Urquiza

Las Heras: de Zanjón de Los Ciruelos a Pescadores y de Miguel Segura a San Rafael

Godoy Cruz: de Rivadavia a Irigoyen (Brasil) y de Beltrán a Costanera

En el Gran Mendoza pueden aparecer sectores de baja presión o falta de agua que no se pueden identificar, debido a que tiene una relación directa con la demanda que produzca la población.

Recomendaciones:

Cuidar y usar en forma controlada el agua del tanque de casa.

Guardar botellas de agua potable para consumo personal.

No regar jardines.

No lavar vehículos.

No limpiar veredas ni calles utilizando manguera.

Ser responsable y solidario con el uso del agua potable.