Décimo capítulo del Top 8 Cuyano

En el carril Urquiza de Guaymallén se medirán el primero y segundo del torneo. El líder del Top 8 es Liceo y visita a su escolta Los Tordos, en la fase de ida fue triunfo de Los Clavos, la revancha sin dudas será imperdible.



En el bajo de Luján habrá otro encuentro muy interesante, Peumayén será local ante Marista, dos equipos que vienen de ganar la fecha pasada, seguramente serán grandes animadores de un prometedor partido.



En Chacras de Coria, CPBM que viene de vencer a Teqüe la semana pasada, recibe ahora a Banco, el equipo de Buena Nueva atraviesa una racha negativa pero busca levantar enfrentando al último de la tabla.



Teqüe será local frente a Mendoza, los dos vienen de perder y no quieren quedar en el lote de los de abajo, es por esto que el partido será de vital importancia respecto a sus futuros pensando en no descender.



TOP 8 – Primera División (109° Fecha)

Peumayén vs Marista. Sábado 15:30.

Referee: Sebastián Gijón. Cancha: Peumayén RC



CPBM vs Banco. Sábado 15:30hs.

Referee: Daniel Jorge. Cancha: CPBM



Teqüe vs Mendoza. Sábado 15:30hs.

Referee: Victor Riera. Cancha: Teqüe RC



Los Tordos vs Liceo. Sábado 15:30hs.

Referee: Claudio Antonio. Cancha: Los Tordos RC