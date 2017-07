“No sé si Fátima Florez compartiría escena con otras mujeres”

Laura Bruni, la actriz elegida por Jorge Lanata para reemplazar a Fátima Florez en Periodismo Para Todos, habló en el ciclo radial “Falta de respeto” y opinó sobre la posibilidad de que la imitadora regrese al programa político.

Consultada por Fernando Prensa sobre qué siente cuando la comparan con Fátima, dijo: “Me pasa algo con eso. Cristina es un personaje que pega mucho, y ya fue imitada otras veces. No existe imitadora o imitador oficial de Cristina Kirchner, el que se ponga ese mote está totalmente equivocado”, expresó Bruni, quien interpreta a Cristina Kirchner y a María Eugenia Vidal en PPT en lugar de Florez.

“Yo no soy la imitadora oficial, ni lo será Fátima, ni lo será (Martín) Bossi, ni lo serán los actores que la interpreten. Me importan muy poco las comparaciones. Yo trabajo para hacer las cosas bien. Cualquier trabajo que encare va a haber gente que le guste y gente que no”, manifestó.

Al preguntarle qué pensaba sobre el rumor que indica que, tras el conflicto con Antonio Gasalla en el programa de Susana Giménez, Fátima podría llegar a volver a PPT, Laura expresó: “Yo escuché a Jorge Lanata cuando le preguntaron qué iba a hacer si Fátima quiere volver o si se va de Susana, y él contestó que ella no va a volver porque ya tiene una que vale por dos”.

“Fátima no va a volver al programa porque estoy contratada hasta que finalice”, insistió, y agregó: “Por ahí vuelve para hacer otro personaje. Por ahí se va de Susana y vuelve (a PPT) para hacer a (Margarita) Stolbizer”.

Laura dejó en claro que si Fátima llega a volver a PPT, no tendría problema en compartir escena con ella. Aunque expuso: “No sé si ella compartiría (escena) con otras mujeres, pero calculo que sí, que no va a tener problemas”.

Por último, opinó: “Fátima me parece la imitadora número uno, y Bossi el número uno varón”.