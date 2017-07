Gallardo: "Queremos sumar a De La Cruz lo antes posible"

Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, admitió hoy que el club quiere sumar al uruguayo Nicolás De la Cruz como refuerzo "lo antes posible" y que va a "rezar hasta fines de agosto para que no se lleven a nadie".

Después de incorporar a Enzo Pérez, Javier Pinola, Ignacio Scocco y Germán Lux, el entrenador Gallardo está ilusionado con traer un quinto refuerzo, De la Cruz, volante uruguayo que es capitán del seleccionado Sub 20 de su país y que para el DT 'Millonario' encajaría perfecto en su esquema.

"Nosotros queremos sumar a De la Cruz lo antes posible para que se adapte. Es un jugador joven con muchísima proyección, virtudes y cualidades técnicas destacables que encajan en nuestro juego. Pero Liverpool (de Uruguay) lo tasó en muchísimo dinero. No desistimos, pero está muy alto para las posibilidades de River. Es un tema delicado y no está fácil", afirmó Gallardo en diálogo con TyC Sports desde Orlando, Estados Unidos, donde el plantel está realizando su pretemporada.

Sin Sebastián Driussi, vendido a Zenit de Rusia, ni el regreso de Leonel Vangioni, presentado hoy en Rayados de México, el "Muñeco" Gallardo avisó que "espero que hasta agosto no se lleven a nadie de acá. Que el mercado esté abierto hasta fin de agosto nos genera estar en guardia, pero vivimos el día a día y queremos sentir jugadores comprometidos".

"Me genera ilusión haber formado un plantel competitivo. Es muy prematuro saber donde va a jugar Enzo Pérez, pero en cualquier puesto voy a tratar de que los 11 que jueguen sean los que mejor están en su momento. Y al resto lo quiero pretendiendo ganarse el lugar. Es la competencia sana", consideró.

Consultado sobre si Augusto Batalla conservará la titularidad o se la dará al más experimentado Germán Lux, Gallardo aclaró que "nadie tiene el puesto asegurado acá, no se lo garantizo a nadie".

Con respecto al doping de Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada, cuya contraprueba también dio positivo (no lo oficializaron aún) y falta saber la sanción que les darán, el DT de River contó que "nos ha golpeado muchísimo, porque seguimos en esa búsqueda de cómo sucedió. No tengo claro qué ocurrió pero si la conciencia y sé del valor humano de ambos jugadores".

En relación al ecuatoriano Arturo Mina, que no viajó a la pretemporada, Gallardo aclaró que "no estamos empujando a Mina para que se vaya y libere un cupo de extranjero porque ya lo tenemos. Pero yo le avisé que no iba a tener continuidad y como jugador de selección que es me parece que tiene que buscar esa continuidad en otro club".

"Hace seis meses estaba más para irme que para quedarme", admitió el ex jugador, de 41 años. "Pero lo que estoy viviendo como DT con el hincha de River no lo voy a vivir en ninguna parte del mundo. Decidí quedarme y tratar de disfrutar este año", agregó Gallardo.

"Seguramente querré dirigir en Europa en algún momento pero no sé cuándo, soy un entrenador joven", dijo en otro tramo de su diálogo con TyC Sports.

Además, Gallardo consideró que "es más difícil hacer una carrera prolongada en el fútbol argentino que en el fútbol europeo por cómo se vive. No es sencillo ganarse una plaza acá. El fútbol es reflejo de la sociedad. Estamos muy lejos de ser una sociedad seria y lejos de tener un fútbol serio. El desorden está enquistado en nuestra cultura y eso desgasta".

Augusto Batalla, Enrique Bologna, Germán Lux, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Jorge Moreira, Luciano Lollo, Alexander Barboza Ullúa, Milton Casco, Luis Olivera, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel, Denis Rodríguez, Enzo Pérez, Ariel Rojas, Exequiel Palacios, Dante Morán Correa, Gonzalo Martínez, Camilo Mayada, Iván Rossi, Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández, Carlos Auzqui, Tomás Andrade, Ignacio Scocco, Marcelo Larrondo y Lucas Alario son los 27 jugadores que llevó Gallardo a la pretemporada en los Estados Unidos.