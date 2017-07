Johnny Depp y Charlie Sheen, descontrol y festejo a 30 años de Pelotón

Los actores decidieron reunirse en la mansión del protagonista de Piratas del Caribe para una fiesta. La selfie que muestra como están actualmente.

Los actores Charlie Sheen y Kevin Dillon decidieron reunierse para celebrar el 30 aniversario de Pelotón (1986), el aclamado film de Oliver Stone que cambió para siempre el rumbo de sus carreras.

El trío de actores estadounidenses decidió armar una fiesta en la mansión que el protagonista de Piratas del Caribe tiene en Hollywood Hills, Los Ángeles.

El reencuentro quedó inmortalizado por Dillon y la fotografía compartida en su cuenta de Instagram.

Hace tres décadas, el hijo de Martin Sheen, el exmarido de Amber Heard y el hermano de Matt Dillon, acompañados de destacables actores, entre los que se encontraban Willem Dafoe, Tom Berenger, Forest Whitaker y Francesco Quinn, protagonizaron esta cinta ambientada en la guerra de Vietnam, ganadora de cuatro estatuillas del Oscar.

“Creo que hizo un gran trabajo. Era perfecto para la película. Él te transporta al horror del lugar. Me gusta su actuación”, dijo el realizador a Entertainment Weekly, en mayo de 2011, sobre la actuación de Sheen, el polémico exprotagonista de la serie de televisión Two and a Half Men.