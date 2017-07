Esto es lo que se acordó en la Cumbre del Mercosur

Terminó la Cumbre del Mercosur 2017 en Mendoza, con una "posible sanción" a Venezuela que se convirtió en exhortación y el traspaso de la presidencia Pro-Témpore del bloque regional a Brasil. Las autoridades también se expresaron respecto a Mendoza y la detención de Milagro Sala.

La jornada comenzó con las reuniones bilaterales del presidente Mauricio Macri con Tabaré Vázquez y con Evo Morales, en las que se discutieron asuntos como el levantamiento de barreras no arancelarias y el combate al narcotráfico.

Más tarde, el presidente argentino dio inicio a la Sesión Plenaria con un discurso en el que pidió adaptar el Mercosur a las realidades del mundo actual, finalizando con un mensaje de "solidaridad y acompañamiento al pueblo venezolano", solicitando la liberación de los presos políticos y el llamado a elecciones.

Sobre estos últimos puntos giraron el resto de las declaraciones, tanto por parte del presidente brasilero Michel Temer como por los cancilleres de Argentina y Brasil.

Cancilleres de Brasil y Argentina.



Luego de ser nombrado nuevo presidente Pre-Témpore del Mercosur, Temer transmitió una postura "preocupada" del bloque ante la situación venezolana. El brasileño indicó que el actual estado democrático de aquel país afecta al pueblo local y solicitó "exista un diálogo entre la oposición y el gobierno para que haya una pacificación interna".

"Esto no es una crítica sola, es un incentivo para un posible acuerdo que logre la paz", indicó Temer.

A su vez, el canciller brasileño Aloysio Nunez, sostuvo respecto a la postura frente a Venezuela que "el Mercosur está del lado de la democracia, no vamos a tener en cuenta qué medidas tomar por lo que haga Estados Unidos". En declaraciones conjuntas a su par argentino, Jorge Faurie, Nunez señaló la esperanza de que el Mercosur pueda tener un rol activo para la búsqueda de soluciones a la crisis venezolana.

"Hubo un punto de vista consolidado entre los 4 países ante la situación angustiante de Venezuela, hay que reconocer que hubo una ruptura del orden democrático en ese país", aseguró. "La Asamblea Nacional está en un proceso de usurpación de poderes; nosotros no empezamos una conversación con ultimátum, si no con diálogo".

Por su parte, Freurie indicó que no se puede comparar los presos políticos de Venezuela con Milagro Sala, "que no está detenida por cuestiones políticas" y "no tiene nada que ver con el panorama venezolano".

Por otro lado, el canciller argentino indicó que, en el marco de procurar la integración, es necario más obras físicas de interconexión, haciendo referencia directa al Paso Internacional Cristo Redentor. "Hay obras de adaptación que hemos acordado con Chile; tienen que haber mayor cantidad de puntos de interconexión", sostuvo antes de hacer un llamado a armonizar el trabajo de los organismos de frontera.

El gobernador Alfredo Cornejo, quien estará en Valparaíso la semana que viene, celebrará un convenio para estudio conjunto durante seis meses de la logística de la Quinta Región y de Mendoza. "Nos permitirá fundar aún más por qué el Cristo Redentor es el paso a invertir más", aseguró.

El acta se propone dar otro impulso a reutilizar la via del tren trasandino que funcionaba antiguamente y quedó en desuso y ha quedado a la veda del camino. "Queremos estudiar la rehabilitación de ese proyecto y cuánto sale reactivar", anticipó Cornejo.

"Los mendocinos, con una mirada estratégica, seríamos muy beneficiados con una armonización de políticas entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico; Mendoza ya le vende al Pacífico más de lo que le vende al Mercosur. Este acuerdo le da una esperanza a los mendocinos a su producción", añadió el gobernador.