Misteriosas "esponjas" aparecen en las costas de Francia

Desde hace algunos días están apareciendo un montón de pequeños montones con forma de esponja al norte de Francia. Durante el fin de semana se acumularon miles de estas bolas esponjosas de color amarillo en más de 30 kilómetros de playas. Las autoridades locales no saben de dónde vienen estas cosas, y actualmente están investigándolo.

Como reportan desde The Local, esta sustancia misteriosa apareció en varias playas de la costa de Ópalo en Francia, incluyendo La Slack, Wimereux, Le Portel, Equihen-Plague, Hardelot, Le Touquet, Stella y Berck. Muchas de estas regiones son populares para los turistas y los amantes de las playas, por lo que grupos de trabajadores se encuentran limpiándolas de estas esponjas extrañas. Las autoridades francesas aseguran que esta sustancia “no es peligrosa para la salud pública, los animales o las plantas” del área, aunque no todavía no saben exactamente qué es.

“Se ven como bolas espuma de poliuretano amarillo, pero eso no es lo que es”, explicó a La Voix du Nord. “Cuando las tocas se siente un poco grasosa. Son quebradizas, pero no se puede desmenuzar fácilmente. No tiene un olor específico y es diferente a la parafina industrial que se puede encontrar todo el tiempo en la costa. No sabemos si es algo tóxico, por tanto, no deberías tocarlo”.

Las muestras fueron enviadas a la asociación Cedre en Brest, la cual se especializa en analizar contaminación por hidrocarburos. Esta asociación fue fundada tras el hundimiento del buque petrolero Amoco Cadiz, y el grupo se dedica a proteger las aguas regionales de la contaminación. Los resultados de sus análisis se esperan para dentro de una semana.

Durante los últimos meses esta región ha vivido varios eventos extraños, incluyendo la aparición de manchas de petróleo en Leffrinckoucke y piezas de espima de poliuretano en la arena de la playa de Blériot-Plage.

La espuma (si es que esto es eso) es un producto natural del océano, pero además de necesitar aire y agua para formarse, también necesita de una molécula aglutinante que se adhiere a la superficie entre el aire y el agua. Estas moléculas pueden provenir de muchas fuentes ocasionadas por el hombre, incluyendo fertilizantes, detergentes y aguas residuales. Algunos tipos de químicos con esta propiedad podrían encontrarse en las aguas cerca del Pas-de-Calais y estar ocasionando esta espuma, pero tendremos que esperar algunos días para saber exactamente de qué se trata.

Fuente: Gizmodo / Sea-Mer Association / The Local