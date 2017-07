¿Cuánto cuesta el taxi en las principales ciudades del mundo?

Un estudio difundido en Inglaterra por la firma Carspring, titulado "Taxi Price Index 2017", compara el costo de los taxis entre 80 grandes ciudades del mundo.

Zurich (Suiza) es la más cara del mundo. Ocupa el puesto número 80 porque el trayecto entre el aeropuerto y el centro de la ciudad cuesta US$ 70,09 mientras que la bajada de bandera cuesta US$ 8,30 y el costo por kilómetro es de US$ 5,19. En Zurich, el costo de la espera de una hora vale US$ 82,96 y un viaje normal de tres kilómetros cuesta US$ 25,25.

Uno de los parámetros ara comparar tarifas es el costo del viaje del aeropuerto al centro de la ciudad. Aquí, el aeropuerto de Zurich (Getty Images y La Vanguardia)

Según el experto Maximilian Vollenbroich, uno de los fundadores de Carspring, una firma dedicada a alquilar autos usados por internet, "nada es tan hermoso como tomar un taxi luego de un largo de día de paseo en una ciudad desconocida para el visitante. Pero en algunas ciudades esto es demasiado caro. Y en otras, el turista corre el riesgo de que le cobren mucho más de lo debido. Esperamos que esta investigación sea útil a los viajeros".

Carspring determinó que entre las 80 ciudades investigadas, hay 65 que ya disponen del servicio Uber. Para realizar su investigación, Carspring utilizó datos oficiales publicados en el sitio web de cada ciudad, tarifas oficiales difundidas en sitios web de los aeropuertos y empresas dueñas de flotas de taxis.

Las más baratas

La ciudad más económica es El Cairo, en Egipto, donde el trayecto de tres kilómetros cuesta US$ 0,55 y la espera de una hora vale US$ 1,14. Allí la bajada de bandera cuesta 33 centavos de dólar y el costo por kilómetro ronda los 10 centavos. Otras ciudades muy baratas son Jakarta (Indonesia), Bucarest (Rumania) y Ciudad de México. En cualquiera de estas ciudades el costo de un viaje de tres kilómetros ronda los US$ 1,50.

Entre las curiosidades del estudio hecho por Carspring, se destaca que Tokio, Japón, tiene la tarifa más cara para ir desde un aeropuerto al centro de la ciudad. Es que ir del aeropuerto de Tokio-Narita hasta el centro cuesta US$ 189,91. Mientras tanto, los taxistas de El Cairo cobran apenas US$ 4,20 para un traslado semejante. La bajada de bandera más cara es la de Zurich, US$ 8,30, mientras en Túnez es muy barata, apenas 19 centavos de dólar.

En la ciudad de Bangalore, en la India, un taxi puede esperar durante una hora a su pasajero y el costo será de apenas 97 centavos.

Las más caras

En el índice de las ciudades más caras, luego de Zurich, está Ginebra (también en Suiza, puesto 79) donde el trayecto de tres kilómetros cuesta US$ 17,53. Le sigue Tokio en el puesto 78, con US$ 15,95 por el mismo trayecto. La capital de Dinamarca, Copenhague, ocupa el puesto 77 porque el trayecto de tres kilómetros cuesta US$ 13,77. En tanto, Helsinki, la capital de Finlandia, ocupa el puesto 76 porque allí un trayecto similar cuesta US$ 12,81.