"Poor Me", lo nuevo de Shania Twain

"¿Quién quiere otra canción de ShaniaNow?", La superestrella country/pop compartió sus redes sociales el jueves por la mañana , junto con un videoclip de diez segundos que se casa con una pista instrumental con una animación que declara "Poor Me".

La melodía está listada como el cuarto corte en el álbum NOW de Shania, que saldrá el 29 de septiembre. Hasta ahora, solo hemos escuchado la canción de apertura, "Swingin 'with My Eyes Closed", que interpretó en el programa Today y la canción Primer single del proyecto, "Life´s about to get good".