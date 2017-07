Cornejo dijo que el gobierno de Macri es de transición

Además, señaló que la ex presidenta Cristina Fernández "está muriendo políticamente, pero puede hacer daño".

El gobernador Alfredo Cornejo, afirmó que el gobierno de Mauricio Macri es "de transición", consideró importante simbólicamente que Cambiemos gane en estas elecciones en la provincia de Buenos Aires y advirtió que la ex presidenta Cristina Fernández "está muriendo políticamente, pero puede hacer daño".

Aliado a la Casa Rosada, Cornejo sostuvo que en las elecciones de octubre "es muy probable que el Gobierno tenga como resultado más diputados y senadores en el Congreso de los que tiene, con lo cual es un balance positivo en cualquier escenario".

"Pero ese balance positivo -advirtió-, paradójicamente desde el punto de vista simbólico, no es lo mismo si la lista del Gobierno es derrotada en la provincia de Buenos Aires. Creo que sería muy beneficioso para el país que el Gobierno gané en Buenos Aires".



En una entrevista concedida a La Nación, el gobernador consideró que Argentina está pasando "de instituciones políticas y económicas no sólidas" a "instituciones económicas y políticas fuertes" y, en ese sentido, subrayó: "Quizá no le guste al presidente, pero este es un gobierno de transición".

"El gran logro de este gobierno sería sentar las bases de una infraestructura económica para un país en desarrollo. Y para eso es fundamental ganar en octubre", enfatizó. Sobre si un eventual triunfo de la ex Presidenta en las elecciones legislativas bonaerenses complicaría la gobernabilidad, Cornejo respondió: "Cristina se está muriendo políticamente, pero puede hacer daño".