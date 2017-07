Señales del dolor de Chester Bennington, el líder de Linkin Park

Estaba herido, eso demuestran sus canciones, y no se podía curar, eso demuestra su suicidio. El vocalista y líder de Linkin Park, Chester Bennington, ha puesto fin a su vida este jueves ahorcándose en su vivienda privada. A pesar de sus seis hijos y del éxito de su banda, nunca superó los seis años de su infancia en los que un amigo abusaba sexualmente de él. Y las drogas y el alcohol posteriores, característicos de hombre atormentado del rock, no hicieron sino hundirle aún más.

Linkin Park es una de las bandas que más ha vendido en este siglo XXI, 70 millones de copias. Herederos del grunge de la década anterior, quizás no solo de su música sino también de su tormento, las cancione que cantaba Chester Bennington servían de confesión a viva voz de su existencialismo sustancial.

La banda se ha convertido en una de los grandes nombres nacidos en este siglo XXI y en un elemento fundamental para entender el desarrollo del llamado nu metal. Fue una de las primeras bandas de rock en tener DJ, algo relativamente habitual ahora, y trasladaron el heavy metal a un nuevo mundo mezcándolo con electrónica y rap.

Somewhere I belong

De su segundo disco, Meteora (2003), ya hay incluso letras que apuntan hacia su final en la canción Somewhere I belong (Un lugar al que pertenezco, en inglés). "Quiero sentir / lo que pensé que nunca sería real. / Quiero dejar atrás el dolor / borrar el dolor hasta que desaparezca. / Quiero curarme".

Numb

​

En la canción Numb, también de Meteora, Bennington habla de alguien que no se encuentra a sí mismo entre la presión de lo que el resto le empuja a ser. En el videoclip aparece una adolescente rechazada por su círculo, algo que le pasó a él. Cuando lo violaron: no se lo dijo a nadie por miedo a que pensaran que era homosexual.

Crawling

"Arrastrándome por mi piel / estas heridas no sanarán. / El miedo, es cómo caigo, / confundir lo que es real. / Hay algo dentro de mí, / que crece bajo la superficie. / Consumir, confundir, / esa es la falta de autocontrol que temo. / Y nunca termina, me domina. / Parece que no me puedo encontrar a mí mismo". Así arranca la canción Crawling, el segundo sencillo de Hibrid Theory, el disco debut de la banda y que ya muestra la deriva atormentada.

One step closer

Significa literalmente 'Un paso más cerca'. La letra es reveladora: "No puedo aguantar esto más tiempo, estoy diciendo todo lo que ya he dicho y estas palabras no tienen sentido", empieza la canción, para acabar diciendo "todo lo que me dices me lleva un paso más cerca del abismo".

