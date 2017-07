“Todavía no sé qué haré en el programa de Susana”

En diálogo con Infama, Fátima Florez se refirió a su futuro dentro del programa de Susana Giménez, luego de que circularan rumores de un posible alejamiento de la artista del ciclo.

El domingo pasado, la participación de Fátima fue cancelada sin aviso. La artista estaba en su camarín, caracterizada como Shakira, esperando su momento. Pero los tiempos hicieron que no llegara a presentarse. Tras el momento, las especulaciones comenzaron a correr.

Consultada sobre si estará en el programa de Susana el próximo domingo, la humorista dijo: “Se dicen muchas cosas y todavía no se que voy hacer. Se juega mucho con la actualidad. Yo estoy feliz donde estoy”.

Para intentar calmar las aguas, la producción pretende que en la próxima emisión, Gasalla reciba a Fátima en el sketch de la empleada pública. Aunque no está definido si estará caractrizada o como ella misma.

“No me reuní con Gasalla, lo que si me expresaron es que están contentos con mi trabajo, que está todo más que bien”, aseguró.

“Yo creo que a veces se arman bolas de nieve y es así el medio”, concluyó y se mostró esperanzada de representar a Shakira: “Si Dios quiere, ojalá salga. La tele cambia minuto a minuto. Y si no está todo más que bien, el programa está increíble”.

Recordemos que Susana Giménez se metió en el conflicto entre Gasalla y Florez y dijo: “Y la verdad es que jamás me molesté con Antonio. El quiere ser el único humorista en el sketch de la empleada, que es su creación, ¡pero fue él quien sugirió traer a Fátima! No sé. Trataremos de que ella tenga su segmento propio. ¡Pero no sigamos sumando, porque si tengo que actuar con cada uno, me hacen trabajar el triple!“, sentenció Su.