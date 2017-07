Fin del sueño millonario: Vangioni jugará en México

Rayados de Monterrey tiene a una nueva estrella internacional. Leonel Vangioni llega tras su corto paso por Milan, donde no obtuvo la continuidad que deseaba.

El lateral había mostrado su interés de regresar a River Plate, donde fue campeón de la Copa Libertadores de América, pero el pase no era nada sencillo. El presidente del Millonario no quería desembolsar dinero por él, ya que el futbolista se fue una vez finalizado su contrato y no dejó ninguna prima.

Antonio Mohamed, DT de Rayados, confirmó su llegada en conferencia de prensa, que se da tras la negativa de Layún, quien era el plan A. "Vangioni es un jugador que nos viene a cubrir el lado izquierdo, ojalá que llegue pronto y nos dé una buena competencia", comentó el Turco.