Tabaré Vázquez en la UNCuyo: de la marihuana medicinal al Honoris Causa

“Tenemos una enorme preocupación por lo que está pasando en Venezuela. Nos duele en el alma las 100 muertes que hubo en estos últimos meses” dijo el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, en el acto en que este jueves recibió la distinción de “Doctor Honoris Causa” de la Universidad Nacional de Cuyo, por sus aportes a la consolidación del sistema democrático.

Luego del acto académico, el mandatario dialogó con la prensa. Sobre Venezuela manifestó que "queremos tenderle una mano de apoyo no al gobierno de Venezuela, sino al pueblo.

"Buscar si es que podemos, modestamente, ayudar a que se camine hacia una solución pacífica, por la democracia" dijo.

Pidió "diálogo y respeto mutuo para buscar las soluciones que necesita este país hermano".

Sobre el primer día de venta de marihuana legal en Uruguay, Tabaré Vázquez, dijo que "es un sólo día y aún no se puede hacer una evaluación".

Fuente: UNCuyo

De todos modos, el mandatario fue terminante al afirmar que “no hay que consumir drogas, salvo las que indiquen los médicos”.

Explicó que en su país la marihuana es la droga que más se consume pero hay una realidad incontrastable y es que el consumo ha ido creciendo.

"Seguir insistiendo en combatir una plaga, una patología de la sociedad, con las mismas herramientas que fracasaron, es totalmente ilógico. Queremos ver si hay un camino alternativo para combatir el narcotráfico que ha crecido mucho en Uruguay".

En otro orden de cosas, adelantó que este viernes planteará ante los otros presidentes la necesidad de trabajar en un tratado de libre comercio con el mercado europeo.

Fuente: UNCuyo

El discurso de Tabaré

Sencillo, sin gritos y sin gestos llamativos, el presidente de Uruguay dijo que recibía el Honoris Causa en nombre del pueblo de su país. En su discurso agradeció el premio y eligió el desarrollo como tema para hablar durante 20 minutos

“Según me comentaron, se presentaron los lineamientos generales de la Universidad desde la globalización y Laudato Sí” señaló y afirmó: “Se habló de desarrollo que para ser tal, tiene que ser humano. Los avances del desarrollo deben ser tangibles para todos porque es un derecho humano universal, es un derecho terrenal. Las personas tienen derecho a vivir dignamente: que nacer no sea un problema, que crecer no sea una travesía con destino incierto y que envejecer no sea una condena”.

“Vivir dignamente significa alimentación adecuada, vivienda decorosa, salud, educación, ambiente sano, empleo, protección social, seguridad, servicios públicos y una democracia de calidad que sea un aire habitual”.

“Una democracia con ciudadanía y participación, con sistemas políticos transparentes y eficientes, con gobiernos y Estados cercanos a la gente, porque el desarrollo no es resolverle la vida a la gente sino acompañar a las personas durante toda la vida y muy especialmente, los más vulnerables que nunca son pocos y, a veces, son la mayoría”.

“El desarrollo es avanzar juntos sin que nadie quede atrás. Avanzar hacia la posibilidad de un futuro compartido donde lo sustancial no sea tener más sino ser mejores”.

“La historia no se hace solamente en los campos de batalla o en las c asas de Gobierno, fundamentalmente se hace en las calles, en las plazas, en los mercados, en las cocinas, en las alcobas”.

Destacó también el rol de la ciencia en un contexto de desarrollo que “sirva para mejorar la vida de la gente, .una ciencia consiente que es creadora de valores y cultura”.