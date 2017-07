Un par de horas antes de que se conozca la trágica noticia del suicidio de Chester Bennington, Linkin Park había publicado Talking to My Self, el nuevo videoclip de la banda.

Sin dudas, este podría ser el último video en el que se lo vea Chester con el grupo que lideró. Vale recordar que el pasado 6 de mayo, la banda se presentó en Tecnopolis en el marco del Maximus Festival 2017.