El furioso descargo de la China Suárez

En medio de rumores de embarazo, Eugenia “China” Suárez realizó un furioso descargo en la red, ¿contra Pampita o Ángel de Brito?

Días atrás, con los rumores de embarazo dando vueltas, la China posteó en Instagram una imagen de lo más sugerente: Las manos de la hija de la actriz y los hijos de Benjamín Vicuña y Pampita sobre su panza. Rápidamente la foto fue borrada y los comentarios empezaron a llover.

Consultada por Este es el show, Pampita fue contundente: “No voy a hablar de esa persona”.

“Mi meta es tener siempre la mejor relación con el papá de mis hijos. Es algo tan importante para que funcionemos como familia que creo que no va a haber ningún tema para que eso se quiebre porque es mi prioridad absoluta”, agregó.

Sin embargo, quien sí opinó fue Ángel de Brito. El conductor consideró que la publicación de la China “fue una provocación” para Pampita.

“No causó ningún tipo de gracia. Se dio cuenta y lo borró. Juega a la madrastra en Instagram. A mí no me gustó. Me parece que es una provocación gratuita a la madre de los chicos, que es Pampita”, afirmó el periodista.

Un día después, la China sorprendió en la red con un intenso descargo… aunque no nombró a nadie.

“Gente mala. Falsa. Que toda muestra de amor le resulta una provocación. Vacíos de cabeza. Faltos de amor. Resentidos. Aman el puterío. El precio de la exposición, estar en un ambiente y un momento de la vida en que TODO es malintencionado, TODO odio. NO voy a acostumbrarme a eso, jamás va a parecerme normal la MALDAD. Mi alegría te provoca, algo malo hay ahí adentro. ❤️”, escribió.