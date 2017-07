La cantante Barbara Weldens murió en pleno show

Barbara Weldens, una prometedora cantante francesa de 35 años, falleció el miércoles por la noche tras colapsar durante un concierto, informó la BBC.

La causa de su muerte se desconoce hasta el momento, y el caso está siendo investigado, aunque medios franceses apuntan a que pudo morir electrocutada.

Weldens estaba cantando en una iglesia en el pintoresco pueblo de Gourdon, en el suroeste de Francia, en el marco del Festival Léo Ferré, cuando sufrió lo que pareció ser un paro cardíaco.

El accidente ocurrió sobre la medianoche en momentos en que la región se encontraba bajo una intensa tormenta eléctrica, informó el diario francés Le Monde.

El equipo de asistencia intentó sin éxito salvar a Weldens en el lugar, dijo un vocero de los bomberos.

Desde la Fiscalía se informó que están investigando las causas de la muerte de la artista y su posible vinculación con un problema eléctrico, afirmando que no se descarta iniciar una causa judicial, según Le Monde.

