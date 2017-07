Se suicidó el cantante de Linkin Park

El cantante de Linkin Park, Chester Bennington, murió este jueves a los 41 años. Según han informado fuentes policiales al portal TMZ, el vocalista de 41 años se ahorcó en una residencia privada en Palos Verdes Estates, California.

La muerte del vocalista de Linkin Park se produce tan sólo unos meses después del fallecimiento de Chris Cornell, vocalista de Soundgarden con el que compartía una estrecha relación y quien hoy habría cumplido 53 años.

Bennington tenía seis hijos, fruto de dos matrimonios. A lo largo de su vida tuvo problemas con las drogas y el alcohol, y en el pasado confesó haber pensado en suicidarse porque cuando era niño un hombre mayor abusó de él.

¿Quién era Chester Bennington?

Fue un cantante, compositor, actor estadounidense y vocalista principal de las bandas de rock: Linkin Park y Dead By Sunrise.

Chester se dio a conocer en 2000 con la publicación del Hybrid Theory, álbum debut de la banda Linkin Park, después de que se unió a ella un año antes. El disco tuvo una fuerte repercusión comercial por lo que fue certificado diamante por la RIAA y junto a Linkin Park publicaron los álbumes de estudio Meteora, Minutes to Midnight, A Thousand Suns, Living Things, The Hunting Party y One More Light. Sin embargo, Chester se abrió otros caminos en la música al iniciar en el año 2005 su banda llamada Dead By Sunrise.

En 2007, Chester fue puesto en el lugar 46 en la lista de Los 100 mejores vocalistas del metal de todos los tiempos de la revista Hit Parader.

Su cuerpo fue encontrado colgado en una casa de Palos Verdes Estates, en Los Ángeles, la mañana del jueves 20 de julio de 2017, pasadas las 9:00 horas.

Chester Charles Bennington nació en Phoenix, Arizona, el 20 de marzo de 1976. Tomó interés en la música de muy joven, teniendo a Depeche Mode y Stone Temple Pilots como inspiración y soñaba en convertirse en miembro de los Stone Temple Pilots. Los padres de Bennington se divorciaron cuando él tenía 9 años y su padre ganó su custodia. Como resultado del divorcio, Bennington empezó a abusar de la marihuana, el alcohol, opio, cocaína, metanfetaminas y LSD. Posteriormente logró superar su adicción a las drogas.