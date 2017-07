Próvolo: cinco personas más en la mira

Recientemente han solicitado la imputación a nuevos sospechosos de encubrir los vejámenes en el Instituto Próvolo. Los ojos recaen sobre docentes que han pasado por esta entidad ubicada en Luján de Cuyo y se ha solicitado la declaración de más de 200 alumnos que asistieron a esa institución entre los 1998 y 2016.

Sergio Salinas, abogado querellante, habló con LVDiez sobre las novedades en el caso el Próvolo: “Nosotros desde el miércoles a la tarde hemos pedido por escrito algo que se viene manifestando en la institución que es una cantidad de pruebas que busca a imputar a más personas", dijo.

Y agregó que "desde abril, la Cámara de Apelaciones explicó que los testigos que habían a favor de la defensa tendrían una complicidad penal. Con los últimos libros secuestrados en los allanamiento de hace muy poco días, se empieza a notar cómo ellos omitieron información. A través de los libros podemos constatar que hay actas donde van manifestando que tal niño tenía tal conducta, que son síntomas de poder ser víctima de abuso sexual, por ejemplo".

En este caso no se habla sólo de abusos, también se hace mención a zoofilia y una supuesta muerte que no ha sido registrada. En torno a esto Salinas dijo: "Al principio lo que surgió eran testigos que decían que había una muerte y también hay otro detalle, vino una testigo y dijo que recordaba que cuando entró habían policías. Lo que hay que buscar, porque esto es viejo, si específicamente en aquella época hubo una persona muerta. Según el testimonio de quien vio al muerto, que fue un chico, fue una especie de caminata por un techo donde quien terminó falleciendo es quien cayó del techo del Próvolo. La situación es que sabemos que los suicidios no son actos tan voluntarios, por algo estaba sucediendo".

El abogado querellanteaclaró que la causa tiene los cinco primeros imputados -Corradi, Corbacho, Bordón, Ojeda, Gómez, Kumiko Kosaka- y actualmente han pedido nueve más y están dando vuelta aproximadamente unas cinco personas más de las nueve.

“Los primeros cinco imputados tienen 41 hechos, la monja es por omisión dentro de los tres hechos respecto de la 41. Y después tiene lo que hemos pedido de los nueve, siete son por omisión dentro de los 41, dos son nuevas acciones, de hecho hay una persona que estamos tratando de ubicarla. Y los otros hechos son de acción y omisión”, finalizó.