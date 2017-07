El fotógrafo de Cande Tinelli, acusado de violencia de género

Bruno Giacco, más conocido como Max Chinask, es un fotógrafo que se caracteriza por retratar diversos desnudos de mujeres, y entre sus modelos más reconocidas ha estado varias veces Candelaria Tinelli. Pero en las últimas horas, se convirtió en noticia al ser acusado de violencia de género por Azul Amancay Wagata, una modelo que fue su pareja durante algunos meses.

“Bruno Giacco le pego a dos mujeres, hasta el sabe que es indefendible, dejen de bancar a esa bosta”, escribió Azul en su cuenta de Facebook, y luego publicó varios chats agresivos que le mandó el fotógrafo.

“Voy a hacerla corta por que me cuesta mucho escribir en general y tengo una nebulosa en la cabeza con ese asunto , su nivel de manipulación conmigo fue llegar a decirme que tenia un tumor en la cabeza después de que se chifló en una sesión de fotos donde habían dos modelos más, ellos se fueron me preguntaron si me queria ir con ellos, despues me fui a la 1 de la noche de su casa y me hizo volver con esa excusa, hubo una gran discusión mas el gritándome que yo no mataba por el, por que no quería matar a su ex (cabe destacar que no mato por nadie salvo en defensa propia y menos por que alguien supuestamente le roba fotos a una pareja). Me basureaba mientras estaba en Japon con mi tia muriendose de cancer“, se descargó la modelo.

“Yo te jodo lo que quiero. Vos no me vas a decir que hacer. Y por más que me bloqueas de todos lados. Voy a convertirme en tu pesadilla. Vas a pasarla muy mal cada vez que ves una foto. Borrate de Internet. Porque aunque tenga que morirme en el intento, te voy a arruinar“, dicen los mensajes de chat que publicó Azul, y que supuestamente serían de Giacco.

Pero lejos de quedarse callado, el fotógrafo utilizó su cuenta de Instagram para realizar su descargo: “Solo quiero decir a quienes no me conocen y me acusan, que siempre me comporté de diez con quienes he trabajado, y que cada quien que se desnudó ante mí cámara lo hizo como una persona libre“.

En cuanto a Azul, agregó: “El daño fue MUTUO, y fue consecuencia de una relación tóxica, que nada tenía de sana. En la que los dos fuimos juez y parte. La única diferencia es que yo no hice pública su violencia“.