Coldplay lanza "Kaleidoscope", su nuevo álbum

Tal y como se venía anunciando desde hacía meses, desde el pasado viernes 14 de julio está disponible en plataformas digitales el nuevo EP de Coldplay, ‘Kaleidoscope‘.

Este mini álbum, que se describe como el hermano pequeño del disco ‘A head full of dreams‘ (2015), está formado por cinco temas en los que han trabajado junto a los productores Rik Simpson, Daniel Green, Bill Rahko y Markus Dravs (Arcade Fire, Mumford & Sons, Kings Of Leon).

Este es el contenido del ‘Kaleidoscope EP’:

01. All I Can Think About Is You

02. Miracles (Someone Special). Con la colaboración de Big Sean

03. A L I E N S (Escrita junto a Brian Eno)

04. Something Just Like This (Tokyo Remix)

05. Hypnotised (EP Mix)