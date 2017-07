Tras el debate por su expulsión, De Vido reapareció en el Congreso

El ex ministro de Planificación Federal durante el kirchnerismo y actual diputado nacional, Julio De Vido, ratificó este jueves, en declaraciones a la prensa que formuló en el Palacio Legislativo, que no renunciará a su banca y dijo que lo que expresó en el escrito que presentó ayer ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, que debatió en torno a su situación, “es lo único" que va a "expresar”.

“De ninguna manera”, respondió De Vido ante una consulta de Cadena 3 sobre la posibilidad de su renuncia, luego de que ayer la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja resolviera, tras un acuerdo entre el oficialismo y el massismo, "darle tiempo al ex ministro a ejercer su descargo" hasta la semana próxima antes de avanzar con un dictamen sobre el proyecto que propone la expulsión del cuerpo del ex funcionario.

De Vido formuló declaraciones a la prensa antes de participar en el Salón Azul del Senado, en su carácter de presidente de la comisión de Energía de la Cámara de Diputados, de la audiencia pública que se desarrollaba para evaluar el impacto de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic que se proyecta construir sobre el río Santa Cruz.

“Todo lo que expresé en el documento es lo único que voy a expresar”, dijo el actual diputado nacional por el Frente para la Victoria al ser abordado por la prensa al llegar al Palacio Legislativo, en referencia al escrito que envió ayer a la comisión de Asuntos Constitucionales, que debatía su expulsión del cuerpo, donde dijo ser víctima de "una de las persecuciones más sistemática, injusta y meticulosamente organizada" que recuerde.

Anoche en un mensaje que difundió a través de su cuenta en la red social Facebook, De Vido aseguró que quienes impulsan su expulsión de la Cámara baja "buscan montar un escrache fascista a pocos días de las elecciones legislativas" y afirmó que continuará realizando su trabajo en el Congreso de la Nación, luego de afirmar que "lo que se pretende llevar adelante" en su contra "es insanablemente nulo".

Además, el ex ministro le endilgó la responsabilidad de lo sucedido ayer en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo y el Frente Renovador avanzaron en un acuerdo en el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales por su expulsión del cuerpo por presunta "inhabilidad moral", al presidente Mauricio Macri, de quien -dijo- partió "la instrucción" de ir en ese sentido.

"El reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación no prevé ningún mecanismo para llevar adelante lo que se pretende, que claramente responde a una instrucción de Macri", aseveró el diputado nacional del Frente para la Victoria, quien expresó a su vez su agradecimiento a "la firmeza" de sus compañeros de bancada, quienes -indicó- "sostuvieron en forma contundente, con sobrados argumentos, que lo que busca fraguarse es una farsa, en abierta y grave violación de la Constitución Nacional".

En ese marco, inscribió la intención de expulsarlo del cuerpo en lo que señaló como una "inaudita presión del presidente (Mauricio) Macri y (de la diputada Elisa) Carrió a la Justicia", y sostuvo que "la secuencia se inició con el pedido del fiscal (Carlos) Stornelli", quien solicitó su "desafuero y detención", rechazado luego "prácticamente in límine e incluso con una denuncia penal por el accionar del mismo".

"Ahora, en continuidad de la maniobra, buscan montar un escrache fascista a pocos días de las elecciones legislativas", sostuvo De Vido, quien indicó que, como no lo cuestiona por hecho "sobrevinientes" a su actuación como diputado, "como establece con total claridad la Constitución Nacional en su artículo 66, todo lo que se pretende llevar adelante es insanablemente nulo".

En ese contexto, agregó: "Voy a continuar realizando mi trabajo en el Congreso de la Nación, participando de las comisiones de las que formó parte como de los debates en el recinto. Todo lo hago en defensa no de mi dignidad personal sino de la del pueblo de la provincia de Buenos Aires, que me honró con su voto y al que voy a seguir representando con las mismas convicciones y responsabilidad con la que ejercí cada cargo que me tocó ocupar".

La firma del dictamen de comisión sobre el proyecto que plantea la expulsión por "indignidad" del diputado Julio De Vido, fue postergada hasta el próximo martes, luego de que Cambiemos y el massismo acordaran "darle tiempo al ex ministro a ejercer su descargo".

Tras más de cuatro horas de debate, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, el macrista Pablo Tonelli, dispuso ayer un cuarto intermedio, luego de que Cambiemos aceptara la propuesta del massismo de darle una semana al ex funcionario kirchnerista para que se defienda.

La intención del interbloque oficialista era firmar el dictamen ayer mismo, pero aceptaron el pedido del massismo, que, a su vez, resignó la posibilidad de la suspensión, alternativa que manejaba hasta ayer, y decidió respaldar la propuesta de Carrió de expulsión de De Vido.

Además, ambos bloques impulsarán en los próximos días un pedido de sesión especial para el miércoles de la semana próxima, con el fin de tratar en el recinto el dictamen que firmarían un día antes en la Comisión de Asuntos Constitucionales.