Fin del problema: Espinoza se suma a Boca

El DT no quiere a un jugador lesionado, pero la dirigencia ya renegoció el préstamo y el jugador se sumará a la pretemporada en las próximas horas.

"Si a mí no me gusta un refuerzo, no lo traigo". El sincericidio del propio Daniel Angelicireveló una realidad que se vive en Boca desde hace ya varios años: el presidente, ante la ausencia de un mánager, es quien se encarga de la llegada de cada nombre al club. Y el caso de Cristian Espinoza lo vuelve a poner en el centro de la escena.

El ex-Huracán se hizo la revisión médica el pasado lunes y la misma arrojó que tiene unafractura por stress, una lesión que le había surgido en Huracán. Para Guillermo Barros Schelotto esto es determinante y no quiere a un jugador con el que no pueda contar al cien por ciento físicamente durante los primeros meses.

Sin embargo, y a pesar de que ya transmitió su parecer, la dirigencia decidió renegociar los términos del préstamo y el Mellizo deberá adaptarse y contar con él. Ante el descubrimiento de este problema, Villarreal asumirá la responsabilidad ante cualquier inconveniente que sufra el jugador, tanto económica como deportivamente.

Lo cierto es que el plantel xeneize partió hacia Paraguay sin Espinoza y el Mellizo, por ahora, cuenta con tan solo dos refuerzos. Uno -Paolo Goltz- lo pidió él. El otro -Edwin Cardona- surgió entre Angelici y el entrenador. Los que faltan llegar, lo harán de la mano de la CD.

Lo cierto es que, finalmente, Espinoza firmó con el club de La Ribera y partirá a Ciudad del Este.