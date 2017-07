Gaucho Style, una tendencia made in Argentina

Pensar en las pampas y en esos campos en donde gauchos, indios y mates alguna vez hicieron de inspiración al escritor José Hernández para escribir la obra cumbre de la Literatura Gauchesca como fue el “Martín Fierro”, es sin duda, pensar en la identidad que nos representa como argentinos.

Pero trasladar esta misma imagen como una de las estéticas fashionistas que crece cada vez con mayor fuerza dentro de bloggers e influencers y que desfila en las más prestigiosas pasarelas del mundo, es algo que- además de sorprender-, enorgullece absolutamente. Y es así. La moda Gaucha o también llamada Gaucho Style se apodera como una nueva tendencia estética, dando origen a propuestas en la cual la patria se fusiona y complementa de manera perfecta con el guardarropas actual. Un estilo clásico y atemporal que se extiende por las fronteras internacionales de la moda.

Aprendamos -de quiénes saben, ¡y mucho!- cómo lucir esta tendencia gauchesca.

Ponchos rústicos, botas altas, pantalones holgados, sombreros de baby alpaca. Un vestuario típicamente patrio con ADN argentino, es el que enmarca el estilo gaucho.

Atemporal como pocas, esta propuesta suma cada vez más adeptos, y como era de esperar, los diseñadores argentinos hacen punta en reflejarla. En este sentido, reconocidos diseñadores como Benito Fernández, Laurencio Adot, Javier Saiach, Santiago Artemis, Adrian Brown, entre otros, presentaron en el Museo de Arte Popular José Hernández su reversión de estas vestimentas a las que le sumaron texturas, color y hasta brillos.Otra en seguir esta tendencia más allá de su propio guardarropa, es la directora de arte y diseñadora Sofía Sánchez de Betak. Así, la it girl made in Argentina, lanzó su primera firma de indumentaria llamada "Chufy" (tal como es su sobrenombre), la cual pretende reflejar las identidades de distintas culturas, con una especial mención a La Pampa argentina.

La línea incluye 25 piezas prêt-à-porter y accesorios que ya están disponibles en Bergdorf Goodman en New York, Colette en Paris, The Webster en Miami y Houston, y MatchesFashion.com.



El invierno, una estación ideal para este estilo

Sin duda que el frío invita a incorporar en el guardarropas femeninos las piezas claves del estilo gaucho. Las texturas de lanas, alpacas, botas de cuero, detalles en fieltro, ponchos y botas se “maridan” a la perfección con esta tendencia, marcando una impronta clásica, atemporal y muy chic que busca la femineidad de la mujer.

Más allá de las pampas argentinas, firmas internacionales como Tommy Hilfiger o Hermès ya han incluido este estilo en sus líneas a través de como un pañuelo de seda, sombrero y hasta ponchos en una versión más sofisticada y urbana.

Los imprescindibles para lograr el estilo gaucho esta temporada:

# Sombrero de alpaca, en tonalidades neutras como negro, rojo, o visón. Con vestidos o hasta equipos formales como traje smoking femenino.Otro accesorio indiscutido para este estilo son los guantes de piel en tonos básicos.

# Botas altas de cuero, se combina con jeans o pantalones de vestir.

# Poncho rústico, liso o con estampas tradicionales. Es la pieza más icónica que vive su reinado desde hace más de 4 temporadas. Es versátil y cálido tanto para el invierno como el verano. Se adapta a todos los looks: jeans ropa de vestir, zapatillas.

# Falda plisada o pantalón. El culotte también es una excelente opción para logar el gaucho style.

# Cinturón, puede ser ancho y fino pero se lleva en la cintura con algún detalle metálico. Otra excelente opción son las fajas en todas las texturas que quieras.

Si querés marcar diferencia con un look muy original y “bien argento”, no dejes de incorporar este look a tus estilismos invernales y por qué no, hacerlo tuyo durante el resto del año.