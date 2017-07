“Griselda empezó a salir con Suar cuando yo estaba por reconciliarme”

No siempre el tiempo ayuda a cerrar las heridas. Y menos cuando los temas del pasado vuelven una y otra vez al presente. Por eso, Araceli González, muy enojada, volvió a descargarse con Griselda Siciliani.

Después de las declaraciones de la protagonista de Sugar sobre Fabián Mazzei, en las que descartó que esté en un lista negra de Pol-Ka porque “tampoco lo volvieron a llamar de otros lados”, tanto Ara como el actor salieron a responderle.

Y ahora, entrevistada por Verónica Lozano en Cortá por Lozano, Araceli volvió a la cargar y reveló nuevos y sorpresivos detalles. “En mis 25 años de carrera, nunca me pasó que alguien hablara mal de alguien que no es amigo, no tuviste una relación laboral, no tuviste una relación de pareja, no lo conocés y, tener esa manera abierta de hablar, me molestó mucho“, aseguró.

“Estoy cansada de que hablen pelotudeces. De que la gente salga a hablar de uno. No me conocés. Yo sí la conozco a ella, pero ella no me conoce a mí. La conozco porque su relación empezó en un momento que yo estaba teniendo un acercamiento con Adrián“, lanzó y agregó: “Es así. Entonces, si nos tenemos que respetar, nos respetamos todos“.