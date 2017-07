La actuación de Mariah Carey que hizo explotar la red

Luego del papelón que hizo en Times Square para recibir el 2017, Mariah Carey es nuevamente objeto de burlas por uno de sus shows.

Si bien su potente voz la ha posicionado a través de los años en lo más alto del star system, sus presentaciones en vivo suelen terminar con más quejas que halagos.

En este caso, durante su último show en Las Vegas, en el marco de su gira Mariah por los Estados Unidos, la diva de 47 años hizo lo menos posible para encantar a sus fans. Literalmente.

Mimi se quedó prácticamente inmóvil en el escenario mientras sus bailarines hacían lo suyo, y su voz apenas se escuchaba.

Las burlas y quejas inundaron Twitter e Instagram, donde sus seguidores compartieron imágenes y videos.

Me doing the absolute bare minimum at work today #monday pic.twitter.com/KNHhaWBRns

— Halo Carterr. (@Halocarterr) 17 de julio de 2017