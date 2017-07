Sólo queda Pato Fontanet en prisión

Le dieron la libertad condicional al ex bajista de Callejeros.

El ex bajista de Callejeros, Christian Torrejón fue beneficiado con la libertad condicional tras cumplir la mitad de su pena en Ezeiza. Así, sólo quedan presos Patricio Fontanet, líder de la banda, quien había recibido 7 años de prisión mientras que el resto sólo cinco.

También está detenido Eduardo Vázquez pero por la condena a prisión perpetua por el femicidio de su mujer, Wanda Taddei.

El beneficio al que accedió Torrejón ya lo había tenido hace unos días el guitarrista Elio Delgado.

Fontanet recibió una condena mayor porque el tribunal entendió "su posición de líder, miembro fundador y cara visible del grupo le daba un mayor predicamento en el conjunto y especialmente sobre sus fans. La capacidad de evitación del hecho era mayúscula".

"Si la ley lo permite no me voy a oponer. Las condenas fueron muy bajas y existe este beneficio. El problema es que es un beneficio que se le da a cierto tipo de presos, no a los de menos recursos que son los que pueblan las cárceles", explicó a Minutouno.com Silvia Bignami, mamá de Julián Rozengart fallecido en Cromañón.