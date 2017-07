“Se duerme viendo Disney Junior, no con un fierro al lado”

Luego de la nota que le hicieron a “El Polaquito”, el chico de 11 años acusado de robar en un jardín de infantes y que según su testimonio ya mató, su madre Fernanda salió a habla tras las repercusiones.

La madre dijo que su hijo tiene un problema de adicciones que empezó cuando él tenía 8 años. Además dijo que el pequeño nunca ha matado.

"Él es buenito. El terminó esa entrevista y fue a mi casa (.) Todas las noches cuando se va a dormir mira Disney Junior, se toma una taza de café con leche y un alfajor o pan con manteca y dulce de leche, no con un fierro al lado".

"Yo pedí su internación tres veces", contó la mujer. "La escuela me decía que no estaba capacitada para tenerlo. Sé que él ha tenido problemas de drogas y sé que ha robado, lo he sacado de la comisaría, pero eso de matar o que él es así porque supuestamente yo también me drogo o lo mando a robar, no es cierto. Tengo 30 años y nunca he estado en una comisaría, sí he ido a buscarlo a mi hijo, como cuatro veces", contó.

"Trabajo clasificando residuos en una planta que queda detrás del Hospital Penna. Vienen los bolsones y ahí clasificamos. Me pagan 8300 pesos y además tengo la asignación universal de los más chiquititos. No me falta, tampoco me sobra. Para comer tenemos todos los días, alquilo y pago 1500 pesos por una pieza, una cocinita y un bañito, y compartimos la cama", dijo.

"Él se hace el canchero, después de la entrevista estaba agrandado, pero ahora tiene miedo", añadió.

