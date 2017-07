Crimen en el oeste: amenazas y broncas en el perfil de Facebook de la víctima

Se cumple hoy una semana desde que un puestero del piedemonte encontró en un canal, debajo de un puente de concreto, el cadáver mutilado y quemado de un hombre en el oeste de Godoy Cruz, hacia el sur del cementerio Los Andes Memorial. La investigación avanzó, y, los profesionales de Policía Científica y el Cuerpo Médico Forense identificaron a la víctima tres días después, gracias a la extracción de una huella dactilar. Se trató de Leonardo Lucero, un joven con domicilio en calle Cipolletti de la citada comuna.

Para los pesquisas, el móvil del asesinato está vinculado a un problemas entre conocidos –el llamado ajuste de cuentas– por temas relacionados a la venta de drogas en pequeñas cantidades y apuntaron a un narco de la barriada. Los familiares, por su parte, dijeron que Lucero mantenía desde hacía varios meses broncas también con algunos personajes de la zona donde vivía.

Con estos datos, los investigadores iniciaron la búsqueda de él o los homicidas. Hasta el cierre de esta edición no había detenidos pero sí algunas pistas para avanzar en aprehenciones.

También trascendieron algunos detalles de la vida de Leonardo Lucero, quien era cuidacoches en el centro y también en la zona de la calle Arístides. Estaba en pareja y tenía 24 años.

Un detalle que no es menor: utilizaba una cuenta de Facebook con un hombre que no era el suyo, algo que acostumbran a hacer las personas que intentan no ser identificadas, principalmente, por la Policía. Y en el perfil (se preserva por pedido de los detectives) evidenciaba que mantenía disputas con algunas personas de su barrio.

Tanto es así que respondía a un personaje por las amenazas que sufría, y, sus amigos lo seguían y le pedían que diera alguna orden para ir en busca del hombre que le estaba causando problemas. “Leito danos el sí y lo levantamos pa rriba a la rata mugrienta esa...” (sic), respondió un amigo a un posteo que hizo Lucero.

Aporte clave

En los últimos años, las redes sociales se trasformaron en una herramienta importante para los investigadores policiales y judiciales. Son una base de información con imágenes que ha servido para resolver cientos de causas, y, este parece ser uno de estos casos. Por ejemplo, Lucero tenía entre sus contactos como amigos a vendedores de drogas que saben moverse por Capital.

Jóvenes que han caído en manos policiales hace poco tiempo, como el caso de un par de hermanos del oeste de Ciudad. Uno de ellos se encuentra en la cárcel y el otro fue arrestado hace pocas semanas, acusado de vender estupefacientes en pleno centro, pero recuperó la libertad a las pocas horas. Su identidad se reserva para no entorpecer investigaciones en curso.

Por este tipo de amistades es que, se sospecha, la víctima, en su trabajo diario de trapito en Ciudad, se dedicaba a vender drogas en pequeñas cantidades. Una de las hipótesis que tiene la causa, y que se comenta en la zona donde vivía, sostiene que “se metió con un hombre más fuerte que él en lo que respecta a la venta de drogas y por eso lo asesinaron de esa forma, queriendo dar un mensaje”, comentó una fuente a El Sol.

Lo cierto es que a Lucero lo asesinaron. Se desconoce si con un arma blanca o de fuego. En un primer contacto con el cadáver detectaron que presentaba algunas lesiones en el cuero cabelludo. No más que eso.

Una jauría de perros cimarrones había comido sus piernas y el brazo izquierdo. Previamente, él o los matadores prendieron fuego el cuerpo para borrar cualquier tipo de pruebas.