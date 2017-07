Video: quemaron la casa del policía que mató al adolescente

Vecinos de San Martín, Buenos Aires, prendieron fuego frente a la casa del policía Hugo Daniel Pons, acusado de dispararle a Rodrigo Correa, un adolescente de 14 años.

La Justicia investiga si es verdad que hubo "fuego cruzado" entre el agente y una banda que intentó robarle, o si fue un caso de gatillo fácil.

EN VIVO | Prenden fuego frente a la casa del policía que mató al chico de 14 ños https://t.co/2JLP7R4gg0 pic.twitter.com/0VJeLENNtg — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 18 de julio de 2017

Los manifestantes, muchos de ellos amigos de Rodrigo, lanzaron botellas, piedras y prendieron fuego. También insultaron e intimidaron a los periodistas que trabajan en el lugar.

La familia del adolescente denunció que el chico no tenía armas, como declaró el oficial. "El policía dijo que mi hijo le había robado, pero no es así. Mi hijo no tenía armas. Él tiró igual. Se ensañó con mi hijo. Los otros son muy buenos chicos que no andan en nada raro", sostuvo.

Hasta el momento, las pruebas que existen complican la situación del policía. Las 14 vainas encontradas en la escena del crimen son del arma de Pons, una Bersa reglamentaria. Allí murió Rodrigo, pero también hubo otros dos adolescentes heridos