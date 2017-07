Fabián Mazzei: “Suar debe tener algo personal conmigo”

Es una batalla de larga data que se reflotó en el último tiempo por algunas declaraciones que hizo Griselda Siciliani, que despertaron la ira de Araceli González y Fabián Mazzei. Pero la sensación de que Adrián Suar nunca más convocó al actor desde que se puso en pareja con su ex, siempre flotó en el ambiente.

En ese sentido, Mazzei habló de todo en un entrevista con Intrusos, y hasta contó un episodio con Pol-Ka que nadie sabía. “Cuando yo estaba por entrar en Telefe para hacer Somos Familia, recibí un llamado para hacer de Garmendia (personaje que interpretó en Campeones de la Vida) en un programa en el que Laport hacía otra vez a Guevara. Entonces, por ética, como tenía apalabrado a Telefe, dije que no. Esa es una parte que no sabía nadie”, reveló.

Consultado sobre si por eso Suar podía estar ofendido con él, o por su relación con Araceli, el actor fue claro: “Yo no hice nada. Cuando la conocí a Araceli, estaba sola. En 10 años nunca hablé mal de él. Obviamente debe haber una cuestión personal que la la voy a arreglar personalmente“, expresó en relación al gerente de programación de El Trece.

“Lo que dijo Griselda no me cayó anda bien. Tenía dos maneras de responder: la primera era diciendo que le pregunten a Adrián, y la segunda era que Adrián no me llamaba porque no tenía un papel para mí. Pero cuando dijo que no trabajaba en ningún lado… No tengo ganas de sacar el currículum. Además, la manera en que lo dijo…”, respondió, molesto, en referencia a los dichos de la ex de Suar,

Por otro lado, el actor volvió a referirse al rol que tuvieron Araceli y Suar con Toto, el hijo de ambos, cuando se separaron.