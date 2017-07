La confesión de Pampita: “Pico se encaró una mina al lado mío… ¡y se fue con ella!”

¿Qué hombre no deseó alguna vez a Pampita? A priori, uno se imaginaría que la modelo podría conquistar a quién ella quisiera. Pero no todo es tan sencillo, y así lo confesó ella misma al revelar que le venía arrastrando el ala a Pico Mónaco, pero que el tenista no la registraba.

“Pico me gustaba un montón“, reveló en Pampita Online, el programa que conduce y que emite KZO, y contó algunas de sus estrategias para captar la atención del tenista, como la vez que lo vio en una fiesta, y junto a sus amigas le pidieron que les sacara una foto. “La sacó, ni nos miró, y se volvió a sentar. Le pedimos de vuelta: ‘Salió mal la foto’. La sacó de nuevo ¡y otra vez se fue!“, dijo la morocha entre risas.

No obstante, hubo otro episodio que ni se puede comparar con la anécdota de la fotografía. “Fuimos a bailar al mismo lugar. Se encaró una mina al lado, pero parado al lado mío, ¡y se fue con esa chica!“, narró Pampita, que luego dijo que, por timidez, nunca le dio señales a Pico, hasta que una amiga suya le pasó el teléfono a él.