Ponzio aseguró que River será su "último club"

La pretemporada que River comenzó esta semana no es una más para Leonardo Ponzio. A los 35 años, el capitán del Millonario sabe que la temporada que comenzará puede ser la última de su carrera y no tiene miedo de admitirlo: "Este va a ser mi último club. Ya me estoy preparando para lo que queda, me queda un año de contrato y después se irá viendo semestre a semestre".

De todos modos, el mediocampista se encargó de tranquilizar a los hinchas: "Por suerte todavía tengo ganas, vamos a seguir peleándola. Intentaré dar el máximo para que las ganas sigan saliendo solas y que la cabeza esté bien". En ese sentido, explicó: "El día que me retire será cuando la cabeza no esté preparada para este nivel y no le pueda dar el máximo a River".

Por otra parte, el rosarino se refirió a la renovación del plantel y se mostró muy ilusionado: "Llegaron jugadores de primer nivel, que es lo que necesita este club para competir. Son futbolistas que se ponen la camiseta y juegan".