Mientras Mazzei la ataca, mirá lo que hace Griselda Siciliani

Mientras Fabián Mazzei y Araceli González cargan munición pesada contra ella, Griselda Siciliani aprovechó un alto en Sugar y se tomó un descanso… ¡entangada!

Mateando bien abrigada í ½í¸¬í ½í¸¬í ½í¸¬â„ï¸â„ï¸â„ï¸ #martesSosMiDomingo @sofitelcardales Una publicación compartida de Griselda Siciliani (@griseldasiciliani) el 18 de Jul de 2017 a la(s) 9:06 PDT

Todo sucedió en abril, cuando Griselda estuvo como invitada en Intrusos. Allí, fue consultada sobre por qué Mazzei, marido de Araceli González, no trabaja en Pol-ka. Griselda defendió a Adrián Suar y dijo: “Pero Mazzei tampoco volvió a otros lugares”.

Enterada, Araceli defendió a su marido y atacó a la ex de su ex. Luego, el mismo Mazzei se defendió en Instagram, pero sin nombrarla.

Tres meses después, Fabián volvió a disparar contra Griselda y la trató de “básica”. “Qué puedo esperar de ella cuando ni siquiera habla bien de su propio género”, agregó en una entrevista radial.

Bancando a su marido, Araceli posteó en Instagram: “Si tengo que morir! Lo hago por vos! Sos tan caballero, tan respetuoso! Te defenderé a muerte! Sos genuino, buen tipo y un gran compañero. #love Cuanta enseñanza dejas cuando hablas y eso que no dijiste todo! Respetas a los que no te respetaron. No pagas con la misma moneda! Y tenias contenido para hacerlo! Solo nuestras personas cercanas y ellos lo saben! Te amo, te elijo, te admiro #Billeteramatagalán. Para mi no! Lo que siempre busque en un hombre es valentía, amorosidad, respeto, fidelidad, honestidad, verdad y vos tenes eso! Eternamente tuya! Fiel a vos! Hoy te escuche en la radio, (Catalina) solo escuchándote, cualquiera se da cuenta de tu integridad como persona, merddd! Amor! Mereces todo lo bello!”.