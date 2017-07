Un lector fue el sábado por la tarde a la Clínica Santa Rosa y vio que la cola en la Guardia no avanzaba. La causa era que el sistema estaba caído. Lo suyo no era urgente y regresó más tarde, con todo en orden. El mismo problema ha sucedido en otros centros sanitarios y el lector nos trasladó la pregunta: ¿Cómo hacen con las urgencias si no hay sistema?